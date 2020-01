Infiltrazioni mafiose: in Salento sciolto comune di Scorrano

La notizia è arrivata in maniera ufficiale: il comune di Scorrano (Le) è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. La delibera è arrivata dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell'Interno. Sale quindi a quattro il numero dei commissariamenti disposti dal governo in provincia di Lecce: in corso sono, infatti, quelli di Sogliano Cavour, di Surbo e di Carmiano, decretato di recente.