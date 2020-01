Lecce, 18mila domande per «soli» 159 posti da ausiliario ospedaliero

LECCE - Sono oltre 18mila le domande giunte in risposta del bando per l’assunzione di 159 ausiliari da parte della Sanitaservice, società unipersonale della Asl di Lecce.

La mole di domande ricevute ha reso necessaria la disposizione di servizio con la quale si assegna d’urgenza alla segreteria di Sanitaservice un operatore amministrativo per l’acquisizione al protocollo delle circa 18mila domande pervenute.

L’atto, emanato lo scorso lunedì dall’amministratore unico Luigino Sergio, è di fatto la prima comunicazione ufficiale con cui si prende atto e si rende noto il numero dei partecipanti al concorso.

Le domande sono giunte in risposta all’avviso di selezione per l’assunzione di 159 unità con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminati di categoria A, posizione A.

Nello specifico, il personale selezionato attraverso prova selettiva e per titoli si occuperà di pulizia, ausiliariato, portineria, verde e traslochi.

Il bando, pubblicato lo scorso 2 dicembre, prevedeva un periodo di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I requisiti richiesti sono la maggiore età, l’idoneità psicofisica all’impiego, la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, il godimento dei diritti civili e politici, il non aver subito condanne penali e non aver procedimenti penali in corso, il non essere stati licenziati per giusta causa e il possesso di diploma di scuola media inferiore.

Un numero così alto di candidati si spiega anche con la richiesta di requisiti generici e poco stringenti.

La preselezione dei candidati avverrà in base al risultato di un test a risposta multipla. Il test verterà su elementi di cultura generale, ragionamento logico, numerico e verbale e si compone di 30 quesiti. Ad ogni risposta esatta sarà attribuito 1,30 punti, zero per ogni domanda lasciata in bianco e -0,30 per ogni risposta errata o multipla. I quesiti saranno estratti il giorno della prova, da un elenco di 500 quesiti che saranno messi a disposizione dei candidati 15 giorni prima della prova. Saranno ammessi alle successive fasi selettive i primi 200 classificati e tutti i candidati che dovessero classificarsi a parità di merito in duecentesima posizione. La mancata partecipazione alla preselezione comporterà l’esclusione automatica dal concorso.

Saranno valutati anche le certificazioni relative ai corsi antincendio e primo soccorso, esperienza pregressa, titoli di studio superiori a quello minimo, abilitazioni professionali.

La graduatoria finale avrà una validità di 36 mesi.