Tuglie, uomo perde il lavoro e aggredisce assessore Gabellone

Solidarietà all’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Tuglie (Lecce), Antonio Gabellone, per "un’aggressione» subita ieri sera nella sua farmacia, viene espressa dalla dirigenza di FdI Puglia.

Gabellone, ex presidente della Provincia di Lecce e coordinatore provinciale di FdI, è stato minacciato e aggredito da un uomo del posto che è stato poi bloccato dai carabinieri.

«Si tratta di una persona che ha perso il lavoro - spiega Gabellone - e che già in passato se l’è presa con il sindaco di Tuglie». «Ieri - ricorda - è venuto prima in Comune e poi quando sono andato nella mia farmacia mi ha raggiunto lì e per circa un’ora mi ha minacciato. Poi ha provato a passare dietro il bancone, buttando per aria anche un espositore. In farmacia arrivava gente e l’ho invitato ad andare via, ma lui mi ha afferrato la camicia mettendomi le mani sul petto. A quel punto ho chiamato i carabinieri».