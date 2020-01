Lecce, fuga di gas in pieno centro: 3 avvelenati da monossido in ospedale

Un'improvvisa fuga di gas in un appartamento di Lecce, in via Corte Vincenzo Licci, vicino a Porta Napoli e al Circolo Tennis, ha causato l'avvelenamento da monossido di carbonio per una famiglia di tre persone. Non si conoscono ancora le cause della fuga di gas, avvenuta in piena notte. I tre sono stati soccorsi dal 118 e dai vigili del fuoco, e trasportati all'ospedale Sacro Cuore di Gesù di Gallipoli.