Nardò, rapinano portafogli a minore con arma giocattolo per scherzo: denunciati tre 16enni

È finita male per tre ragazzini di 16 anni di Nardò quella che nelle intenzioni dove essere una burla. I tre minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per rapina aggravata in concorso ai danni di un loro conoscente 17enne. L’episodio risale al 28 dicembre quando i tre armati con una pistola che è risultata poi essere un’arma giocattolo, e col volto travisato, si sono impossessati del portafogli del giovane minacciandolo. La vittima è poi riuscita a recuperare la furtiva e i tre, identificati, sono stati portati in commissariato accompagnati dai genitori. Hanno tentato di giustificarsi asserendo che si trattava di uno scherzo messo in atto come vuole la tradizione di burlarsi di qualcuno nel giorno dei SS. Innocenti martiri che ricorre proprio il 28 dicembre. Una difesa che non è servita a salvarli dalla denuncia.