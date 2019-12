Galatina, neonato muore poco prima del parto: 6 indagati in ospedale

Ci sono sei indagati per la morte del bimbo nato senza vita il 23 dicembre scorso.

Una tragedia senza fine vissuta da una giovane coppia di Galatina, che sperava di trascorrere il Natale con il loro secondo figlio.

Il caso è ora all’attenzione della Procura. Il pubblico ministero di turno Alessandro Prontera ha aperto un fascicolo con l’accusa di omicidio colposo, e sulla scorta dell’informativa redatta dai carabinieri ha iscritto i nomi di medici e paramedici che hanno avuto in cura la gestante.

Come sempre in questi casi, la loro iscrizione altro non è che un atto dovuto per poter avviare gli accertamento necessari.

L’inchiesta è stata avviata in seguito alla denuncia della coppia, presentata alla stazione dei carabinieri della stazione locale attraverso l’avvocato Mario Viola.

La donna era alla sua seconda gravidanza, e tutto sembrava procedere al meglio senza particolari problemi.

Il 23 dicembre scorso, così come concordato con la sua ginecologa di fiducia, si era recata in ospedale per il lieto evento.

In seguito al primo tracciato tutto era regolare, il battito c’era ed il bambino stava bene. A quel punto, le è stato somministrato un farmaco per stimolare le contrazioni. A distanza di un’ora, poi, il secondo tracciato, dal quale è risultato purtroppo che il bambino era morto.

I medici hanno parlato di morte intrauterina, ma ora bisognerà capire da cosa sia stata causata.

L’autopsia sarà effettuata dal medico legale Roberto Vaglio, alla presenza dei consulenti degli indagati.

I medici sono assistiti dagli avvocati Giuseppe Bonsegna, Donato Mellone e Daniele Montinaro.