Cavallino, irrompono in stazione di servizio e fuggono con sigarette: indagano i cc

Rapina nel Salento nella notte in un'area di servizio alla periferia di Cavallino, sulla SS16 Lecce-Maglie. Una banda di malviventi con il volto coperto ha fatto irruzione nel locale e ha rubato stecche di sigarette. Il bottino è ancora in via di quantificazione, anche perché i ladri sono riusciti a fuggire. Indagano i carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza.