Lecce, anche quest'anno il Pranzo di Natale dei Giovani di Sant'Egidio

Anche quest’anno, il 25 dicembre, i Giovani per la pace della Comunità di Sant’ Egidio a Lecce organizzano il pranzo di Natale per il quinto anno consecutivo. Il cibo, un regalo semplice per ognuno, la musica, ma soprattutto l’amicizia, la gioia, l’attenzione verso tutti, sono gli “ingredienti” di una festa bella perché piena d’amore, in cui credenti di tutte le religioni, persone di tutte le classi sociali e di tutte le età trovano un posto, una festa in cui si confonde chi serve con chi è servito.

Chi vorrà dare una mano potrà farlo portando dei regali che, il giorno del pranzo, saranno consegnati, da Babbo Natale in persona, a tutti gli ospiti. Servono: vestiti, cappelli, sciarpe, sacchi a pelo, guanti, giocattoli per bambini, borselli, bigiotteria, porta documenti, libri, libri per bambini, agendine, quaderni, zainetti ed ogni altri oggetto che possa rappresentare un piacevole dono natalizio.

Gli oggetti da regalare devono essere nuovi, come qualsiasi oggetto che regaleremmo ad un nostro amico o parente. Per essere informati sui vari incontri di preparazione al pranzo di Natale, per consegnare i propri regali o le proprie offerte (in busta chiusa), per servire o cucinare al pranzo di Natale è possibile contattare i seguenti numeri di telefono: Riccardo 3284223889 –

Maria Teresa 3341828264 – Monica 3406001363 – Sara 3804749320.