Salento, il gioco d'azzardo brucia 869 milioni di euro

Il gioco d’azzardo brucia ricchezze. Nella sola provincia di Lecce, nel 2018, sono stati più di 869 milioni gli euro impiegati nelle varie tipologie di scommesse. Le cifre sono riportate nella classifica (paese per paese) stilata da Agipronews (Agenzia di stampa giochi e scommesse) su dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, relativi al 2018. E dalle cifre emerge che soltanto a Lecce l’ammontare delle giocate si attesta a quota 219 milioni: a livello regionale c’è prima Bari con con 346 milioni di euro; al terzo posto c’è Taranto con 177 milioni.

Un fenomeno che cresce e che preoccupa. E (ne riferiamo in questa stessa pagina) che sconfina nella ludopatia.

Il settore che ha trainato gli incassi, secondo Agipronews, è quello degli apparecchi da intrattenimento, ossia Slot videolottery, che ha totalizzato circa la metà della spesa, 562 milioni, con un incremento dell’1,2 per cento rispetto al precedente anno. Da Lotterie e Gratta e Vinci sono invece arrivati 167 milioni, con un più 3 per cento, 199 provengono dal Lotto, più 2 per cento. Cresce anche la spesa per il SuperEnalotto, che arriva a 50 milioni di euro e per le scommesse sportive, con 93 milioni, dove l’incremento è stato rispettivamente del 6,3 per cento e del 3,3 per cento.

I giochi presi in esame da Agipro sono stati AWP, Betting Exchange, Big, Bingo, Comma 7, Concorsi Pronostici Sportivi, Eurojackpot, Giochi di Abilità, Ippica Internazionale, Ippica Nazionale, Lotterie Istantanee, Lotterie Istantanee Telematiche, Lotterie Tradizionali, Lotto, PlaySix, Scommesse Ippiche In Agenzia, Scommesse Sportive a Quota Fissa, Scommesse Virtuali, Superenalotto, V7, VLT, Winforlife.

Di seguito la spesa sul giocato, per tutti i comuni della provincia.

Acquarica del Capo, 3.606.810,17 euro; Alessano, 5.201.894,28, Alezio 3.089.419,28; Alliste, 5.729.007,50; Andrano, 2.576.166,10; Aradeo, 8.543.022,46; Arnesano, 2.329.072,73; Bagnolo del Salento, 1.261.524,81; Botrugno, 3.549.874,13; Calimera, 6.437.795,09; Campi Salentina, 10.023.184,87; Cannole, 862.164,13; Caprarica di Lecce, 1.586.271,39; Carmiano, 12.429.308,49; Carpignano Salentino, 1.939.743,98; Casarano, 37.759.801,05; Castrì di Lecce, 1.390.223,91; Castrignano dei Greci, 4.115.006,83; Castrignano del Capo, 3.640.525,00; Castro, 2.962.888,74; Cavallino, 16.822.872,07; Collepasso, 3.009.441,72; Copertino, 25.560.863,45; Corigliano d’Otranto, 4.596.333,91; Corsano, 3.792.002,77; Cursi, 3.579.541,42; Cutrofiano, 4.897.735,41; Diso, 2.956.790,92; Gagliano del Capo, 3.348.860,83; Galatina, 25.432.942,59; Galatone, 12.526.051,64; Gallipoli, 29.170.775,82; Giuggianello, 257.151,47; Giurdignano, 1.190.892,20; Guagnano, 4.570.365,79; Lecce, 210.325.742,39; Lequile, 7.314.967,26; Leverano, 9.696.170,68; Lizzanello, 4.869.428,30; Maglie, 27.324.874,30; Martano, 8.057.073,11; Martignano, 987.783,87; Matino, 8.487.860,59; Melendugno, 9.021.500,17; Melissano, 6.348.611,34; Melpignano, 2.650.764,58; Miggiano, 2.782.730,39; Minervino di Lecce, 2.918.192,99; Monteroni di Lecce, 9.773.989,53; Montesano Salentino, 1.629.072,19; Morciano di Leuca, 2.201.129,02; Muro Leccese, 5.244.220,23; Nardò, 57.907.520,62; Neviano, 2.376.736,10; Nociglia, 1.640.484,94; Novoli, 7.281.050,85; Ortelle, 2.294.241,27; Otranto, 5.964.562,73; Palmariggi, 415.203,43; Parabita, 4.712.728,08; Patù, 1.032.395,28; Poggiardo, 8.229.328,45; Porto Cesareo, 8.383.019,09; Presicce, 4.962.308,79; Racale, 11.257.813,84; Ruffano, 5.695.789,38; Salice Salentino, 5.849.564,24; Salve, 2.205.852,32; San Cassiano, 869.985,23; San Cesario di Lecce, 5.391.400,06; San Donato di Lecce, 2.908.317,40; San Pietro in Lama, 1.121.450,35; Sanarica, 524.741,42; Sannicola, 3.373.989,25 ; Santa Cesarea Terme, 1.883.214,82; Scorrano, 4.127.680,04; Seclì, 259.228,89; Sogliano Cavour, 1.350.730,24; Soleto, 4.102.505,80; Specchia, 3.561.254,24 ; Spongano, 3.509.112,42; Squinzano, 13.122.629,92 ; Sternatia, 1.160.627,09 ; Supersano, 779.714,48 ; Surano, 2.176.013,72; Surbo, 21.858.973,47; Taurisano, 7.471.363,28; Taviano, 7.616.966,34; Tiggiano, 1.018.773,52; Trepuzzi, 15.044.709,14; Tricase, 22.453.850,59; Tuglie, 6.010.828,16; Ugento, 9.227.478,50 ; Uggiano La Chiesa, 3.464.085,00; Veglie, 11.439.702,01; Vernole, 2.749.736,15; Zollino, 456.166,09.