Surbo, bar pieno di "pregiudicati": sospesa la licenza per 15 giorni

LECCE - Dopo avere accertato la frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti penali e giudiziari per reati contro la persona e il patrimonio, e per la violazione di norme sugli stupefacenti, i carabinieri hanno notificato al 'Bar Flamingo', a Surbo, la sospensione della licenza per 15 giorni. Il provvedimento è stato emesso dal questore di Lecce ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Dai numerosi controlli effettuati, i militari hanno accertato che le persone con precedenti che frequentavano il bar avevano familiarità con il posto al punto che in una circostanza, notata la presenza dei carabinieri, alcuni di loro hanno tentato di nascondersi nel vano cucina del locale.