Ambiente, energia e sicurezza: tripla «A» per la Gravili di Galatone

GALATONE - Ambiente, energia e sicurezza sul lavoro: per la Gravili di Galatone, azienda che opera nel settore dell'edilizia, degli impianti tecnologia e degli infissi (noleggia anche piattaforme aeree) è arrivato un riconoscimento nel corso del Saie di Bari, fiera biennale delle tecnologie per l’edilizia e l’ambiente costruito 4.0.

All'impresa salentina - che dà lavoro a oltre 120 persone e ha una storia di più di 40 anni - è stato conferito il “Merit Award”, che viene assegnato alle imprese che si distinguono per avere integrato in un’unica soluzione l’esemplare controllo della qualità, l’attenzione all’ambiente e all’energia, la sicurezza sul lavoro. L'ambito riconoscimento - una sorta di tripla A della certificazione - è stato consegnato dai dirigente della Sgs, la multinazionale leader della certificazione con una menzione non indifferente visto che simili riconoscimenti sono andati a realtà imprenditoriali del panorama nazionale, quali, ad esempio, Trenitalia, RFI, Foster, Mercitalia e Scavolini.

«L’etica rappresenta il filo conduttore in tutti i settori di attività della nostra azienda di famiglia, grazie ad un know-how qualificato e un’efficiente organizzazione tecnico-amministrativa», afferma il patron Antonio Gravili, descrivendo la realtà della propria società. Il raggiungimento di questa certificazione - gli fa eco il procuratore Antonella Gravili - è il coronamento finale di un percorso effettuato dall’impresa, alla cui base c’è il concetto di miglioramento continuo».