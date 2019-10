Pesca illecita nel Salento: sequestrate attrezzature e 19kg di prodotto

Nella giornata di ieri, martedì 29 ottobre, la Guardia Costiera di Otranto e quella di Leuca hanno compiuto due distinte operazioni che hanno portato al sequestro di diversi attrezzi da pesca e del prodotto frutto dell'attività illecita. Inizialmente è stato avvistato un peschereccio impegnato nella pesca a strascico in una zona di mare antistante la località di Sant'Andrea, nel comune di Melendugno (Le). Il mezzo si trovava a una distanza non superiore alle 0,6 miglia a fronte di un limite minimo di 1,5 miglia.

Nella stessa giornata il personale di Santa Maria di Leuca ha ispezionato nel porto di Torre Pali una motobarca rientrata da una battuta di pesca. Per eludere i controlli la motobarca aveva nascosto la marcatura d'identità e i contrassegni: si trattava di un'unità di pesca in disarmo senza documenti, e i pescatori a bordo non avevano licenza o autorizzazioni.

In entrambi i casi si è provveduto al sequestro amministrativo degli attrezzi usati per la pesca e del pescato (19 kg in tutto). Elevate sanzioni per 2000 euro.