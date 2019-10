Alezio, comandante cc cerca di sedare lite tra fidanzati e viene preso a calci: arrestato 28enne

I carabinieri di Alezio (Le) hanno arrestato ieri un 28enne del posto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il comandante della locale stazione, libero dal servizio, è intervenuto nella casa del giovane per sedare una lite tra lui e la sua fidanzata, ma è stato aggredito dal 28enne con calci e pugni. Il giovane è stato rimesso in libertà.