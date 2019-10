Elicottero dei cc in volo sul Salento: 7 arresti in flagrante per droga e armi

I carabinieri di Lecce, sorvolando il Salento in elicottero, e grazie anche al fiuto dei due cani antidroga del Nucleo Cinofili di Modugno, Zilo e Lax, hanno arrestato:

- Marcella Masiello, di San Pietro Vernotico, 49 anni, già ai domiciliari a casa in località Li Manzi, vedova del pluripregiudicato Massimo "Zio Peppe" Vitale, che è stata trovata in possesso di 11,65 grammi di cocaina. È stata condotta in carcere.

- Maria Dell'Anna, 38enne di Lecce, che deve espiare pena residua per traffico di sostanze stupefacenti

- Marcello Impellizzeri, di Monteroni di Lecce, 31 anni, per violazione di affidamento in prova in cui si trovava poiché doveva espiare la pena residua per evasione, maltrattamenti, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, porto abusivo d'armi, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, guida in stato d'ebbrezza e senza patente

- Simone Minutello, 31enne di Racale, sorpreso a cedere tre involucri in cellophane di cocaina (0,8 grammi) a Ines Stamerra, 28enne, anche lei arrestata per aver violato l'obbligo di soggiorno nel comune di Melissano. Entrambi si trovano ai domiciliari

- Salvatore De Donatis, 66enne di Cutrofiano (Le): perquisendo la sua abitazione i militari hanno trovato 861,2 grammi di marijuana, 57 grammi di polvere da sparo, materiale per il confezionamento, 1160 piombini per cartucce, una pistola semiautomatica con matricola illeggibile e 7 cartucce corazzate

- Luigi Golia, 67enne di Melpignano (Le), pregiudicato, che nella sua villa in campagna custodiva 292 grammi di cocaina purissima e 1800 euro in banconote di piccolo taglio. È stato accompagnato in carcere