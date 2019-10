Lecce, uomo trovato morto in centro vicino alla sua bici: mistero

Un uomo privo di vita è stato rinvenuto pochi minuti fa, in via Palumbo a Lecce

Aveva un trauma cranico facciale, giaceva per terra vicino alla sua bicicletta.

Sul posto gli agenti della questura di lecce eliambulanza del 118.

Per il ciclista, F.S., 65 anni, vigile urbano in pensione stando alle prime informazioni trapelate, non c era più nulla da fare

La salma è stata condotta al Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell'autorità giudiziaria. al vaglio Le possibili cause della morte. Si verificherà se si tratta di cause naturali o se piuttosto il 65enne sia stato investito