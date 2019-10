S.M. di Leuca, 25 migranti curdi soccorsi dopo due giorni in mare

Un gruppo di 25 migranti di nazionalità curdo-iraniana e curdo-irachena, é stato rintracciato ieri sera a Santa Maria di Leuca da militari della Guardia di Finanza. I migranti, tutti uomini, hanno raccontato di essere sbarcati da un motoscafo che li aveva lasciati sul costone di Punta Meliso, dopo un viaggio in mare dalla Turchia di oltre due giorni, durante i quali hanno anche cambiato diverse imbarcazioni. Completamente a digiuno da giorni, in ipotermia e con abiti lisi e bagnati, i migranti sono stati trovati stanchi e stremati, ma in buone condizioni di salute.

Soccorsi, sono stati assistiti dal personale della Croce Rossa italiana e poi trasferiti al centro di prima accoglie Don Tonino Bello di Otranto.

Foto Facebook Croce Rossa Italiana - Comitato di Lecce