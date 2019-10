Lecce, pusher viola i domiciliari per andare al supermercato: arrestato

LECCE - Un pusher di 29 anni evade i domiciliari per andare al supermercato di San Cesario: i carabinieri lo sorprendono e a seguito di una perquisizione in casa scovano 4 piante di marijuana alte fino a 2 metri. Il giovane, nonostante abbia opposto resistenza all'arresto in flagranza di reato, alla fine è stato portato in carcere dai militari. Durante i controlli è stato trovato in possesso anche di 225 grammi di cannabis.