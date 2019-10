Lecce, fiamme nel bosco di Rauccio: intervenuti i Canadair, evacuate case vicine

Un grosso incendio è divampato dalla tarda mattinata di oggi, martedì 2 ottobre, all'interno e a ridosso del bosco di Rauccio, a nord di Lecce. I vigili del fuoco sono intervenuti insieme a due Canadair da Roma per contrastare le fiamme, che si sono propagate anche a causa del forte vento. La litoranea è stata chiusa per precauzione, dal momento che il vasto incendio si è avvicinato pericolosamente a Frigole e anche ai centri abitati, tanto che alcune case sono state evacuate per precauzione. Non si conosce ancora l'entità del disastro.