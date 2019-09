Matino, il garage era diventato una serra per coltivare la marijuana: arrestato 35enne

I carabinieri hanno arrestato un 35enne, Luciano Stendardo, di Matino (Le) per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. L'uomo infatti aveva adibito una parte della propria casa, costituita da due box con un impianto di areazione attivabile con un timer, a serra per coltivare piante di marijuana. I militari hanno trovato infatti 10 piante di circa un metro d'altezza, 96 infiorescenze di marijuana già essiccata (quasi 400 grammi), e vario materiale per il confezionamento. Tutto è stato sequestrato, compresa l'abitazione: il responsabile si trova ai domiciliari.