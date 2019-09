Scorrano, intero centro sportivo costruito senza autorizzazioni: denunciata una donna

I carabinieri di Scorrano (Le) insieme a quelli di Maglie (Le) hanno denunciato una donna del posto, R.A.G., per esecuzione di opere edili abusive. I militari dopo un sopralluogo in un centro sportivo hanno appurato che la donna aveva realizzato senza alcuna autorizzazione un campo da calcetto in erba sintetica di 160 metri quadri con panchine, impianto di illuminazione, recinzione metallica e rete di copertura, un locale adibito a spogliatoio con docce e servizi igienici, un bar con bancone e copertura in legno, due magazzini, un deposito acqua in muratura, due gradinate. Il valore delle opere si aggira attorno ai 500mila euro: tutto è stato sequestrato.