Miggiano, «quello scotulapizze»: l'offesa sul web a un consigliere comunale gay

LECCE - Presunto attacco omofobo nei confronti di un consigliere comunale. Un post pubblicato su Facebook ha scatenato la polemica nella mattinata di oggi. A essere interessato dallo sgradevole e offensivo messaggio sarebbe Rocco Longo, eletto durante le ultime comunali dello scorso giugno, nelle file del gruppo consiliare «Miggiano Tutta» al termine di uno scontro elettorale conclusosi a vantaggio della maggioranza capeggiata dal sindaco Michele Sperti per meno di dieci voti. «Esimio cons. scotulapizze» si legge nel primo messaggio lasciato sul social network da un utente: un chiaro riferimento alla sessualità del consigliere Longo, che proprio in uno degli ultimi comizi della recente campagna elettorale fece coming out e dichiarò in una piazza stracolma di astanti la sua omosessualità. Del resto, come spiega lo stesso Longo sul social lo «scotulapizze» sarebbe, in dialetto salentino, il gay.

Il post che prenderebbe di mira il rappresentante dell’opposizione comunale arriva all’indomani di una manifestazione organizzata all’interno del quartiere fieristico di Miggiano, che a leggere l’autore del testo avrebbe avuto molto successo. «Chissà se qualche finto dotto, esimio cons. scotulapizze – continua lo scritto – nonché autorevole autore di rancorose fake news, avrà il coraggio di ragliare nuovamente». Una versione emendata poco più tardi, avendo l’«accortezza» di togliere la parola cons. Il consigliere comunale Rocco Longo ha denunciato tutto sul social sul quale poco prima sarebbe stato attaccato e subito si è scatenata una gara di solidarietà nei suoi riguardi. Tra le levate di scudi a suo favore, quella del sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, legato al rappresentante politico del Comune di Miggiano da fraterna amicizia, della Provincia di Lecce e di tanti utenti di Facebook. In attesa di capire se il consigliere comunale Rocco Longo adirà le vie legali.