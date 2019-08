Gallipoli, turismo di lusso: Briatore torna all'attacco «Non cacciate gli yacht»

GALLIPOLI - Si spara sul Salento, alzo zero. O meglio, su mezzo Salento e con mezza verità, non si conosce se per scelta oppure no. Ci risiamo? Beh, sì, si può senz’altro affermare di sì, considerato che a sparare, verbalmente beninteso, è Flavio Briatore. Che proprio un amico del Salento, e della Puglia più in generale, non si può certo definire, e non bisogna andare troppo indietro nel tempo per ricordare il perché. La più fresca, proprio di giornata, riguarda la locale capitaneria di porto; che però opportunamente replica con l’intera verità.

Ma vediamo le motivazioni del nuovo attacco affidato ad Instagram. Uno yacht di 60 metri «con importanti turisti a bordo» sarebbe stato fatto andare via da Gallipoli e sarebbe attraccato ad Otranto (che sempre nel Salento si trova, e l’imprenditore non lo dimentica certo) a causa del divieto di fare approdare in porto il tender che doveva fare rifornimento.

Non dice, Briatore, che l’accesso era stato richiesto per il porticciolo del Canneto e sottintende - scrivendo di «Gallipoli che rifiuta l’approdo» - che a non autorizzarlo è stata la capitaneria di porto. È la stessa autorità marittima, però, a rendere nota la motivazione: uno yacht destinato al charter, che abbia la stazza di quello di 60 metri battente bandiera delle Isole Cayman che intendeva approvvigionarsi in città, svolge un’attività commerciale; per legge l’imbarcazione principale e i mezzi alla stessa asserviti possono ormeggiare solo in una zona di Port-security, Isps l’acronimo, quale è quella della banchina «Salvatore Fitto» del porto commerciale.

Quando l’agenzia marittima di riferimento dello yacht ha reso nota la situazione al comandante, questi ha preferito proseguire la navigazione fino ad Otranto. Dove, è quasi superfluo aggiungere, ha ormeggiato in ambito Port-security.

Si diceva delle motivazioni che hanno trasformato in odio quello che prima era stato sbandierato per disinteressato amore verso il Salento. Correva l’Anno del Signore 2017 quando il lido «firmato>»Briatore, il Twiga, che l’imprenditoria locale stava realizzando in quel di Otranto (appunto), fu oggetto di un sequestro preventivo. A prescindere dalla vicenda giudiziaria, ciò che colpì l’opinione pubblica fu l’attacco al Salento, e segnatamente al turismo di Gallipoli, fatto di «gente che impasticca e di cultura» (eh, sì, associati nella reprimenda) inadatti ad un brand del lusso.

L’anno scorso non ha rappresentato soluzione di continuità nella polemica: l’attacco ha riguardato la gente del Sud che non ha voglia (dixit) di lavorare e le masserie che non sono il top per richiamare (ipse dixit) il brand del lusso (sempre quello).

A difesa dell’imprenditore - tutti hanno diritto alla difesa, ci mancherebbe altro - va detto che il suo ultimo intervento è stato sicuramente motivato dalla solidarietà; da leggere, beninteso, come convergenza che non nasce da sentimenti etici, ma da legittimi interessi sociali. Perché a bordo dello yacht - lo scrive lui - c’erano «12 persone facoltose».

E c’é chi avanza un dubbio: il «My Force Blue» di cui parla la capitaneria di porto, non è per caso lo stesso «Force Blu» con cui, almeno in passato, Flavio Briatore solcava il Mare Nostrum e che affittava per crociere - ça va sans dire - di lusso?