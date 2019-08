Galatina, incendio in cementificio: si teme inquinamento ambientale

Un incendio ha interessato un nastro trasportatore del deposito di calcare del cementificio Colacem di Galatina, in Salento, suscitando allarme tra la popolazione che teme un inquinamento ambientale. Sul posto hanno operato anche i tecnici dell’Arpa.

Il direttore e i tecnici dello stabilimento sono intervenuti prontamente - fa sapere l’azienda in una nota -, così come i Vigili del Fuoco che hanno spento le fiamme in breve tempo. "Lo stabilimento - rileva la società - era fermo da ben otto giorni e nelle prossime ore saranno ricercati i motivi all’origine dell’incendio, considerando che il nastro era totalmente inattivo».