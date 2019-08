Lecce, aggressioni in carcere, la denuncia del sindacato: 3 agenti contusi

LECCE - Tre poliziotti contusi nel reparto C1, 2/a sezione, del carcere di Lecce: lo denuncia in una nota il segretario generale aggiunto dell’Osapp (sindacato autonomo di polizia penitenziaria), Pasquale Montesano. «Verso le 20.30 di lunedì 12 agosto - riferisce - un detenuto extracomunitario ha messo in atto forme di autolesionismo procurandosi tagli a braccia e avambracci con una lametta rudimentale; all’apertura della stanza si è avventato contro l’agente per sottrarre le chiavi, per poter entrare in un’altra stanza per divergenze con un altro detenuto».

L’agente in servizio è riuscito a impedirlo, prosegue Montesano, e «nel frattempo sono giunti a supporto del collega altri due agenti, attirati dai rumori e dalle urla del detenuto in colluttazione con il collega; nella fase concitata, i poliziotti hanno evitato peggiori conseguenze ma riportando comunque contusioni multiple, per le quali sono dovuti ricorrere alle cure mediche».