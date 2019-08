Lecce, arrestati 2 rapinatori seriali: hanno portato a segno 11 rapine

LECCE - La Squadra Mobile di Lecce ha eseguito misure per due persone, emesse dal Gip su richiesta della Procura, per 11 rapine a supermercati, benzinai e altri esercizi commerciali di Lecce e provincia, compiute tra settembre e novembre 2018. Si tratta di Mirko Maiorano di San Cesario, 26 anni, e Giovanni Calò di Copertino, 32 anni: entrambi sono già sotto custodia, Maiorano in carcere e Calò ai domiciliari, dopo l’ultima rapina - in un supermercato a Monteroni, il 17 novembre scorso - per la quale sono già stati condannati in primo grado a 4 anni e 6 mesi. Sono accusati anche di porto illegale di armi alterate, detenzione illegale di munizioni e ricettazione, in concorso tra loro e con altre persone in corso di identificazione.