Lecce, imprenditore preso a pugni e calci in pieno centro da 3 persone

LECCE - Un imprenditore di Lecce, F.T. di 60 anni, titolare di una concessionaria di moto conosciuta in città, è stato aggredito a calci e pugni da tre persone ieri sera nella zona di Porta Napoli, in centro storico,

Gli agenti della Questura stanno indagando in base alla denuncia che lo stesso imprenditore ha sporto in mattinata, riferendo ai poliziotti di essere stato bloccato mentre era bordo del proprio scooter: da un’auto sarebbero scesi un uomo e una donna che lo avrebbero prima insultato, per poi passare alle mani. A dare man forte ai due, sarebbe poi arrivata una seconda donna.

Colpito al volto e nella parte alta del corpo, l'imprenditore è stato soccorso da alcuni passanti e avventori di un bar vicino. Finito al pronto soccorso, la prognosi è stata di sette giorni.