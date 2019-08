Veglie, tentano di far saltare in aria il bancomat e scappano: indagano i cc

Nella nottata alcuni malviventi a bordo di un'Alfa Romeo Giulietta hanno tentato di far saltare in area il Postamat dell'ufficio postale di Veglie (Le), vicino al Parco delle Rimembranze. Dalle prime indagini è emerso che erano circa le 3 quando con una "marmotta" hanno inserito l'esplosivo nel bancomat e acceso la miccia. L'esplosione ha danneggiato solo parzialmente l'apparecchio, ma creato danni all'ufficio, frantumando la vetrata e danneggiando gli arredi interni. I carabinieri indagano, l'auto si è allontanata in direzione Torre Lapillo.