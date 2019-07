Leuca, portano turisti a fare il bagno in zone pericolose e a rischio crollo: 2 denunce

La Guardia Costiera di Gallipoli (Le) ha verificato ancora una volta le barche adibite al trasporto di passeggeri che spesso e volentieri tra Santa Maria di Leuca e la località Ciolo, nel versante est salentino, si spingono verso zone proibite. Infatti i militari hanno pizzicato due imbarcazioni che erano ancorate a pochi metri dalla costa per consentire ai vacanzieri un tuffo rinfrescante, in una zona con scogliere che presentano elevati pericoli per la sicurezza e sono interessate da crolli continui. I militari avevano vietato la balneazione con un'ordinanza che non è stata rispettata: pertanto i due conducenti delle barche. S.V. di Salve, 45 anni, e L.C., 51 anni, di Castrignano del Capo, sono stati denunciati.