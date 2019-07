Girodicorte: a Taviano arriva l'omaggio a De André

Max Manfredi e Federico Sirianni in concerto questa sera, giovedì 25 luglio, alle 21, con uno spettacolo dedicato a Fabrizio De Andrè, “De Andrè visto dai genovesi”. L'appuntamento è nella Corte del Crocifisso, in via Crocifisso a Taviano (Le) per “Girodicorte”, la rassegna culturale, giunta alla terza edizione, che anima le corti di Taviano di voci, pensiero, musica, arte, ideata e curata dalle associazioni Vittorio Bachelet, La Piazza e TerreBruciate con il patrocinio della Provincia di Lecce.

Le più commoventi canzoni del cantautore genovese legate alla sua città e alle mille storie dei personaggi del porto, nell'omaggio dei due artisti che da tempo portano in scena spettacoli ispirati al maestro Faber. Max Manfredi, considerato dallo stesso De Andrè come “il più bravo dei cantautori italiani”, è un fuoriclasse della canzone italiana, con all'attivo riconoscimenti importanti quali, tra gli altri, il Premio Città di Recanati (1990), il Premio Lunezia e il Premio Lo Cascio (2005), e la Targa Tenco come miglior disco dell'anno (2009).

Federico Sirianni è considerato uno dei migliori eredi della scuola cantautorale genovese, riconosciuto, tra gli altri, dal Premio Tenco come miglior artista esordiente (1993), dal Premio Recanati della Critica (2003), e dal Premio Lumezia DOC per il valore delle sue opere (2007).