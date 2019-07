Lecce, via libera ai concerti in Piazza Libertini

Via libera ai concerti in piazza Libertini al termine del vertice convocato ieri mattina in Prefettura. I rappresentanti di enti e delle varie istituzioni interessate, seduti tutti attorno allo stesso tavolo, quindi, hanno trovato un accordo che scaccia il rischio di compromettere le esibizioni di diverse star della musica, già fissate da tempo per quest’estate nel capoluogo salentino.

Ovviamente, nel corso dell’incontro, sono stati stabiliti degli «accorgimenti» a tutela e protezione delle mura del castello Carlo V. Ed è stato precisato che la capienza massima della piazza delle Poste sarà di 7mila spettatori, mentre per gli eventi con pubblico seduto, i posti non dovranno essere più di 3mila.

Approvato anche lo schema per la collocazione del palco: sarà posto all’altezza del lato del palazzo delle Poste più vicino a via Trinchese, ma rivolto verso viale Marconi. Distanziati dal castello saranno anche mezzi e attrezzature degli organizzatori, così come i bagni chimici al servizio del pubblico presente.

Al tavolo, presieduto dal vicario del prefetto, Guido Aprea, hanno preso parte i vertici delle forze dell’ordine e dei vigili del Fuoco, così come i rappresentanti di Soprintendenza ai Beni culturali e di Asl. Per il Comune di Lecce, erano presenti il sindaco Carlo Salvemini e l’assessore al Turismo e Spettacoli Paolo Foresio.

Da un lato, c’era da rispettare le prescrizioni della cosiddetta «circolare Gabrielli» (dal nome del capo della Polizia, Franco Gabrielli) in tema di sicurezza durante manifestazioni pubbliche; dall’altro, si deve andare incontro ai vincoli posti dalla Soprintendenza a tutela dei beni monumentali della città: piazza Duomo e, nel caso di piazza Libertini, il Castello Carlo V, appunto.

Quello di ieri è stato l’ultimo di una serie di incontri in Prefettura per trovare l’accordo. E ora, acquisito il parere della Commissione per i pubblici spettacoli, i concerti in piazza Libertini si potranno tenere regolarmente. Ad esempio quello di Fiorella Mannoia, che in piazza Libertini si è già esibita. E la rossa cantautrice farà il bis il prossimo 11 agosto.

Discorso a parte per «Il volo», attorno ai quali c’è stato, nelle scorse settimane, un vero e proprio braccio di ferro su piazza Duomo. E alla fine hanno avuto la meglio gli organizzatori del concerto dei due giovani tenori più baritono, famosi in tutto il mondo, che volevano a tutti i costi cantare nella piazza sede della Curia leccese. E così sarà il prossimo 28 luglio, in piazza Duomo, anche se con una capienza ridotta rispetto a quanto inizialmente preventivato.

E di «importante passo in avanti verso lo snellimento delle procedure», ha parlato ieri l’assessore Foresio. «La commissione infatti ha approvato una serie di layout/configurazioni della piazza utili a velocizzare le pratiche di rilascio delle autorizzazioni agli organizzatori. Sarà naturalmente salvaguardato il Castello, l’opera fortificata più importante di Puglia, con un occhio particolare per gli allestimenti. Un grazie sincero - conclude Foresio - alla Prefettura, alle forze dell’ordine, Questura e Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza per la fattiva collaborazione. Un bell’esempio di collaborazione tra istituzioni, indispensabile per lo sviluppo delle città e per mettere gli imprenditori del settore in condizioni di operare con regole certe