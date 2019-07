Salice: il mercato chiude, ma il Comune trasforma l'attività di Enzo in pescheria di comunità

Il mercato coperto di Salice Salentino (Le) sarà trasformato in un centro ricreativo per anziani. Ma pur di non far chiudere la storica rivendita di prodotti ittici del 70enne Enzo Pacella, ubicata lì dal 1967, l'amministrazione comunale ha deciso di creare una nuova Pescheria di Comunità, che verrà inaugurata domani sera, 11 luglio, alle 20.15, proprio accanto alla sede dell'ex mercato, in Piazza Pace.

Un progetto nato dalla volontà dell'amministrazione comunale che ha deciso di non far morire un'attività di cui il signor Enzo si prende cura da quando era un bambino, prima insieme al nonno, poi con il papà Antonio e il fratello maggiore Franco, e negli ultimi 5 anni da solo. Dal 1994 è presenza fissa al mercato coperto, con il suo coltello per le cozze, la vaschetta blu, due bilance e la licenza da ambulante. E pur di salvaguardare questo pezzo di storia di Salice, la pescheria di Enzo diventa pescheria di comunità, per tutti i cittadini, anello di congiunzione tra passato e futuro che resiste alle dure leggi dei tempi che cambiano.

Tutti hanno contribuito alla realizzazione di questo sogno: Palazzo di Città con la realizzazione fisica, gli amici collaborando al trasloco, donando fotografie da appendere alle parete, tinteggiando tavoli e cassette di legno. Enzo Pacella ha commentato così la generosità dei salicesi: «Vedere tanto bene attorno a sé non può che produrre altra positività. Siamo gente semplice, amiamo le piccole cose, la vita in fondo è questo… un giro di valzer da prendere col sorriso e il cuore aperto. Salice è una

comunità piccola ma straordinaria». Dopo l’estate, all’interno del locale, saranno promossi incontri e iniziative a cadenza

periodica per tenere sempre vivo e ben saldo il legame con la cittadinanza. All’inaugurazione di domani prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco Tonino Rosato e il parroco di Salice don Massimo Alemanno.