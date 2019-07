Allarme a Lecce, ritrovato bossolo mortaio in aiuola del Tribunale

LECCE - Allarme nella tarda mattinata di oggi al Tribunale di Lecce dove in un’aiuola all’interno della recinzione è stato rinvenuto un bossolo di mortaio privo di carica lungo 32 cm e con un diametro di 11 cm. A fare la scoperta è stato il personale addetto alla manutenzione del verde che ha subito allertato la postazione dei carabinieri di vigilanza in servizio a Palazzo di Giustizia. Sul posto sono arrivati gli artificieri del nucleo investigativo che hanno provveduto a rimuovere l’ordigno. Con loro anche il procuratore aggiunto antimafia Guglielmo Cataldi.

Il bossolo è in gran parte ricoperto di incrostazioni tipiche della lunga permanenza in mare. Verrà smaltito come rifiuto speciale. Non si sa da quanto tempo fosse nell’aiuola. E' ipotizzabile che qualcuno l’abbia trovato su qualche fondale e l'abbia poi gettato oltre la cancellata che delimita il Tribunale. Al vaglio degli inquirenti i filmati dell’impianto di video sorveglianza del palazzo di giustizia.