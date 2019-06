Tricase, drogato e ubriaco come un razzo contro un muretto: due in coma

Un uomo e una ragazza di 17 anni in fin di vita, un'altra donna ricoverata in prognosi risservata: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno a Tricase. Una Ford Fiesta condotta da Biagio Casciaro, 27 anni, residente a Corsano, e con a bordo altre tre persone (un 27enne, una ragazza di 17 anni e una donna di 43 anni) si è schiantata contro un muretto a secco nei pressi dell'incrocio tra via Nardofaso e via Marina Porto. Forse a causa della velocità l'auto ha abbattuto il muro di recinzione di una abitazione privata: sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Il giovane e la 17enne sono stati trasportati in condizioni gravissimi e giudicati in fin di vita, mentre la donna è stata giudicata anche lei in prognosi riservata. A seguito di accertamenti del sangue, su Casciaro è stata rilevata la presenza di droga e alcol: l'uomo è stato arrestato per lesioni personali stradali gravissime plurime ed è stato posto agli arresti domiciliari in ospedale dove si trova ricoverato. L'auto, sprovvista di scatola nera, è stata sequestrata.