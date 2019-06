Tragedia a Torre Chianca: 66enne annega e muore sotto gli occhi dei bagnanti

Tragedia quest'oggi a Torre Chianca, marina di Lecce, dove un uomo di 66 anni, A.G., è morto annegato in un tratto di spiaggia libera sotto gli occhi dei bagnanti. L'uomo si è sentito male in mezzo al mare: a nulla sono serviti i soccorsi degli altri vacanzieri, compreso un medico e un migrante. L'ambulanza è giunta dopo pochi minuti, ma non c'è stato nulla da fare. Indagano anche i carabinieri di Lecce.