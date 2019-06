Otranto, donna precipita dai bastioni del Castello sotto gli occhi del sindaco

OTRANTO - Una donna di 49 anni è precipitata dai bastioni del castello Aragonese di Otranto. La tragedia è avvenuta sotto gli occhi del sindaco idruntino, Pierpaolo Cariddi, che ha visto la concittadina sporgersi pericolosamente sul tratto di bastioni nei pressi di Porta Terra, proferendo delle frasi poco chiare, tanto da essere inizialmente scambiata per una turista francese.

Secondo il sindaco non ci sono dubbi che si sia trattato di un gesto volontario: «Era da sola, non c'era nessuno con lei. Mentre mi stavo avvicinando per dirle che era pericoloso - racconta -, l'ho vista aprire le braccia e buttarsi nel vuoto giù nel fossato». Sul posto sono intervenuti carabinieri e i sanitari del 118.