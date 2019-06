Trepuzzi, il climatizzatore in treno è rotto: malore per un disabile

LECCE - Il treno delle Sud Est è troppo caldo, un 56enne invalido accusa un malore ed è costretto a scendere.

È quanto è accaduto ieri mattina a Raffaele Caracciolo di Trepuzzi. L’uomo si era fatto accompagnare alla stazione di Lecce per prendere il treno delle 8.39 alla volta di Casarano, dove avrebbe dovuto sottoporsi ad una risonanza magnetica in ospedale.

«Poco dopo la partenza - commenta l’uomo - mi sono sentito male. La littorina era sporca, maleodorante e caldissima. Al suo interno ti sentivi bruciare. Sono sceso alla seconda stazione a causa di una crisi respiratoria e mi son fatto venire a prendere dai parenti, dicendo addio alla risonanza magnetica. Non ce l’avrei mai fatta ad arrivare a Casarano, dopo un viaggio di quasi due ore in quelle condizioni. Fortunatamente, all’ospedale di Casarano sono stati gentilissimi, capendo l’accaduto non mi hanno addebitato il costo della prestazione, per non essermi presentato e per non aver disdetto per tempo».

Ma a far andare alterare l’uomo non è solo l’aver saltato l’appuntamento con un esame diagnostico importante per la sua salute, ma le condizioni in cui si è venuto a trovare a bordo del treno.

«Sono certo - aggiunge - che un animale sarebbe stato trattato meglio. Vedevo tutte quelle persone che si recavano a lavoro, per non parlare dei turisti, sudate, accaldate, con lo sguardo sconvolto. Non augurerei di salire su quei mezzi neanche ad un cane. Non si può viaggiare in questo modo».

Intanto dalle Ferrovie delle Sud Est fanno sapere che tutti i treni in uso sono stati sottoposti a manutenzione degli impianti di climatizzazione. Ovviamente, questo non esclude che ci possano essere degli improvvisi guasti alla climatizzazione, dovuti alla vetustà dei mezzi. In tal caso, si cerca i risolvere il problema il prima possibile. Peraltro, è in corso il rinnovo del parco macchine. Entro la fine del mese saranno cinque gli Atr 220 che serviranno le tratte salentine.

Per quanto riguarda il caso specifico, l’azienda conferma che il treno al quale fa riferimento Raffaele Caracciolo, vale a dire quello partito da Lecce alle 8.39 di ieri e diretto a Casarano, aveva effettivamente avuto un guasto alla climatizzazione. Per questo, il gruppo Ferrovie del Sud Est porge le più sentite scuse a Caracciolo e a tutti i passeggeri per i disagi provocati dal malfuzionamento.