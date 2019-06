Abuso d'ufficio, indagato ex presidente Provincia di Lecce Gabellone

L’ex presidente della Provincia di Lecce, Antonio Gabellone, è indagato per abuso d’ufficio per aver percepito illegittimamente compensi per 50mila euro circa in tre anni (2012-2014) quando era presidente della Fondazione Ico Tito Schipa di Lecce (ente affidatario della gestione del cartellone della stagione lirica di tradizione). Per concorso nello stesso reato è indagata Grazia Manni, ex direttore amministrativo della Fondazione, che ha autorizzato i pagamenti. Le indagini hanno preso il via dalla denuncia di alcuni orchestrali.

Secondo l’accusa, Gabellone ha incassato i compensi in violazione di un decreto legislativo del 2010, che prevede solo il pagamento di un gettone di presenza. Secondo la difesa, il decreto legislativo che l’accusa ritiene sia stato violato non si applica alle Fondazioni liriche, ma alla pubblica amministrazione.