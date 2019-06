Furti in serie negli uffici comunali, arrestato un 50enne di Ugento

LECCE - Faceva razzia di pc e hard disk dalle sedi degli uffici comunali: arrestato dai carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Maglie un 50enne di Ugento.

Al termine degli accertamenti, il pubblico ministero Carmen Ruggiero, titolare delle indagini, ha chiesto e ottenuto dal gip Carlo Cazzella, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il reato è di furto aggravato, perché l'uomo in maniera “seriale” si sarebbe introdotto, di notte, negli uffici dei comuni di Cutrofiano, Seclì, Bagnolo del Salento, Giuggianello e Melpignano, per mettere a segno i colpi. Gli episodi accertati dall'inchiesta si sono verificati da maggio a ottobre del 2018.

E, proprio il 31 ottobre dello scorso anno, i militari trovarono in casa del 50enne i cinque computer che erano stati sottratti il giorno prima nella sede comunale di Bagnolo del Salento e un hard disk esterno sparito dagli uffici di Cutrofiano. Risale invece allo scorso febbraio, la denuncia a piede libero sempre per furto nei suoi riguardi.

I minuziosi sopralluoghi effettuati dal personale specializzato della Rilievi Scientifici dell’Arma sulle varie scene criminis e l’analisi degli spostamenti dell’indagato, hanno consentito di raccogliere elementi schiaccianti sulla sua presenza nei luoghi depredati.

Ma le indagini non finiscono qui, perché al momento dell’arresto, in casa dell’uomo è stato rinvenuto e sequestrato altro materiale informatico sul quale sono in corso verifiche sulla provenienza.