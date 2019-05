San Cesario, aveva cocaina in casa: arrestato 46enne

Dopo gli arresti degli ultimi giorni, prosegue l'attività dei Carabinieri di San Cesario contro lo spaccio di stupefacenti. In manette, stavolta, è finito il 46enne Massimiliano Lezzi, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di cinque grammi di cocaina suddivisa in dosi, mentre nel comodino della camera da letto c'era materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 480 euro. Lezzi è stato sottoposto agli arresti domiciliari.