Cavallino, aveva cocaina e marijuana: in cella 61enne

Un 61enne, Valerio De Benedetto, è stato arrestato dai Carabinieri a Castromediano di Cavallino per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, che è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, è stato fermato per controllo mentre era a bordo della sua auto: i militari hanno trovato sei dosi di cocaina nascoste sotto il tappetino del passeggero, mentre all'interno di un marsupio aveva 755 euro in contanti in banconote di diverso taglio.

I Carabinieri hanno esteso la perquisizione anche nell'abitazione dell'uomo dove sono state trovate altre 10 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina custodite in un contenitore in plastica, per un totale complessivo di circa 8 grammi di stupefacente, nonchè 940 grammi circa di marijuana custoditi in un secchio posto in cucina. Nella stessa abitazione è stato trovato anche materiale per il confezionamento. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Lecce.