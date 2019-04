Perde il controllo della moto sulla Gallipoli-S.M. di Leuca: muore 28enne

Un giovane motociclista salentino è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca. Antonio Acace, 28 anni di Gallipoli, era in sella alla sua moto quando per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro il guardrail nei pressi dello svincolo per Taviano e Melissano. Vano l’intervento dei sanitari dei sanitari del 118. Sul posto per i rilievi i carabinieri.