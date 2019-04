Omicidio Maglie, la mamma di Mattia: «Il mio pensiero ai genitori del killer»

LECCE - È stata eseguita ieri mattina l’autopsia sul corpo di Mattia Capocelli, il 28enne di Maglie, ucciso nella notte di mercoledì da Simone Paiano, compaesano di 24 anni, nei pressi di un fast-food in via don Luigi Sturzo. Il medico legale Alberto Tortorella, supportato dalla consulente nominata dalla difesa dell’indagata, la dottoressa Claudia Candelli, ha confermato le cause del decesso già accertate nell’immediatezza del delitto.

Il giovane è stato ammazzato con un solo colpo di una pistola semiautomatica calibro 6.35 (non ancora ritrovata) che ha rotto un vaso sanguigno del collo provocando la successiva e immediata emorragia. Per stabilire con esattezza la distanza da cui è stato esploso il colpo e la traiettoria del proiettile si dovranno attendere gli esami istologici. La consulenza finale dovrebbe essere depositata nei prossimi 60 giorni. Subito dopo la salma è stata riconsegnata ai familiari di Capocelli (assistiti dagli avvocati Luigi, Alberto e Arcangelo Corvaglia) e nel pomeriggio si sono svolti i funerali all’interno della chiesa “Immacolata” nell’omonimo rione di Maglie dove viveva la vittima.

Fumogeni, una batteria di fuochi d’artificio e tanti applausi hanno accompagnato l’ultimo saluto al giovane. Nel corso dell’omelia, il parroco don Giuseppe Mengoli ha voluto lanciare un messaggio a tutti i giovani mentre la madre Mery si è rivolta ai genitori dell’assassino del figlio affinché un giorno possano trovare pace per aver cresciuto un ragazzo capace di compiere un simile gesto. Paiano è sempre detenuto nel carcere di Borgo San Nicola con l’accusa di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. L’udienza di convalida è fissata per domani mattina davanti al gip Sergio Tosi. Il giovane, difeso dall’avvocato Dimitry Conte, potrà confermare la ricostruzione fornita in caserma subito dopo essersi presentato spontaneamente e magari integrare il racconto con altri dettagli.