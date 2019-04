Surbo, ha voglia di fave: le ruba, arrestato 50enne

SURBO - E’ costata cara la voglia di mangiare le fave ad un uomo di Surbo, detenuto ai domiciliari: Lucio Ruggio, di 50 anni, è stato infatti sorpreso dai carabinieri mentre, allontanatosi dal proprio domicilio, era intento a scavalcare il muro di cinta dell’abitazione accanto. Quando i militari lo hanno perquisito, lo hanno trovato in possesso di dieci chili di fave verdi appena raccolte dal terreno del suo vicino. Per l’uomo è scattato così l’arresto per furto in flagrante, che dovrà scontare ancora una volta ai domiciliari.