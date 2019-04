Melendugno, scontro frontale muore una 25enne: grave una coppia

LECCE - Tragedia di Pasquetta sulla Melendugno-Torre dell'Orso. Ieri sera, intorno alle 21 si è verificato un incidente stradale. Il bilancio è di un morto e di due feriti gravi. La vittima è Anna Serena Nahi, 25 anni, di Melendugno. In ospedale sono stati accompagnati in codice rosso due coniugi di Calimera (di 53 e di 51 anni) che erano a bordo di una Opel Corsa.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell'aliquota radiomobile della Compagnia di Lecce e i vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre la giovane dalle lamiere della sua Fiat Punto. Gli agenti della polizia locale di Melendugno hanno regolato la circolazione sulla strada che collega alla marina: si è formata, infatti, una lunga fila di auto di rientro dalla Pasquetta. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Stando alle prime indicazioni la collusione tra l’auto della vittima e quella dei due feriti sarebbe avvenuta dopo un sorpasso.

I due feriti, come si diceva, sono stati trasferiti al pronto soccorso. Dai soccorritori sono state giudicate gravi le ferite riportate. Ma non sono in pericolo di vita.

La notizia della tragedia è giunta subito a Melendugno dove in tanti conoscevano Anna Serena Nahi e anche la sua famiglia.