Racale, nella cabina armadio droga e una pistola: arrestata una 23enne

I carabinieri di Racale (Le) hanno arrestato una 23enne nata in Germania ma residente nel comune salentino, Vanessa De Leone, incensurata. È accusata di detenzione abusiva di arma, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione nella casa dove la ragazza abita con un 24enne di Casarano (Le), i militari hanno trovato nel retro una busta di cellophane sottovuoto con 400 grammi di marijuana, che la ragazza aveva gettato nel giardino dei vicini.

Successivamente in una cassaforte a muro nella cabina armadio in camera da letto sono stati trovati una pistola Beretta calibro 7,65, rubata a marzo 2018, alcune munizioni, e 24 fuochi d'artificio di natura artigianale non classificati, scovati in un ripostiglio. Il materiale è stato sequestrato e il convivente della ragazza denunciato per detenzione di prodotti esplodenti non classificati. La giovane è ai domiciliari.