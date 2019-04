Despar: a Nardò apre nuovo supermercato, salvaguardati 24 posti di lavoro

Nuova apertura per Despar Centro-Sud, che ha inaugurato il 10 aprile il suo primo punto vendita diretto nell’area salentina riconfermando in blocco il personale operante nella precedente gestione commerciale. A Nardò (Le) l’insegna dell’Abete si è accesa nella centralissima Via Generale Cantore 9, grazie a un accurato restyling di una struttura commerciale già esistente.

I posti di lavoro sono stati salvaguardati da Despar che ha garantito ai 24 collaboratori di proseguire regolarmente l’attività lavorativa all’interno del nuovo punto vendita. L’intera squadra ha seguito corsi di formazione in modalità “start-up”, per un efficace allineamento alla metodologia Despar, mediante affiancamento da parte dei qualificati tecnici di reparto della rete con costanti corsi di formazione, che proseguiranno periodicamente secondo il calendario di aggiornamento programmato.

Il nuovo Interspar, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato e la domenica con orario spezzato (09:00-13:30, 17:00-20:30) ha una superficie di vendita complessiva di oltre 1.600 mq ed è caratterizzato da un’ampia area parcheggio e da un profondo assortimento tra cui spiccano i prodotti tipici del Salento. È servito da 6 casse e al suo interno trovano spazio circa 15.000 referenze prevalentemente alimentari.

Grande attenzione per il reparto Ortofrutta, progettato con innovative soluzioni nei layout: nuovo, così come già sperimentato nelle recenti aperture in Puglia e Calabria, il modello espositivo caratterizzato dalla presenza di banchi frigo refrigerati con esposizione verticale.

A questo si aggiungono la Panetteria, Gastronomia calda, Salumeria, Macelleria assistita, Pescheria e Pasticceria, quest’ultima impreziosita dalla presenza di prodotti tipici e specialità salentine. Spazio anche per una Enoteca (40 mq.) con vasto assortimento dei migliori vitigni locali e nazionali. Nel nuovo punto vendita saranno previste numerose iniziative in store, con degustazioni di formaggi e salumi e prodotti tipici. Ai clienti sarà offerta la possibilità di sottoscrivere la carta fedeltà Despar che, nei primi giorni di tesseramento, darà diritto a ricevere in omaggio un gadget oltre a 100 punti di benvenuto da utilizzare nella nuova collection Despar.

Un’apertura strategica che permetterà una maggiore conoscenza e consapevolezza dei plus del marchio Despar e un graduale e importante sviluppo della rete nel Salento, area strategica nei piani di sviluppo di Despar nel Mezzogiorno.

Per Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, l’apertura a Nardò rappresenta la concreta opportunità per l’avvio di un progetto di sviluppo in Salento sia della rete diretta che del franchising. «Il nostro obiettivo – spiega Pippo Cannillo, Presidente e Amministratore Delegato di Despar Centro-Sud – è aumentare il presidio dell’insegna in questo territorio per far conoscere da un lato ai consumatori salentini chi è Despar, la nostra attenzione alla qualità e all’assortimento di prodotti locali, e dall’altro stimolare più imprenditori ad affiliarsi con il nostro marchio. Ci prefiggiamo di diventare un punto di riferimento in Salento, rispettando al tempo stesso le esigenze di questo territorio, tutelando l’ambiente e crescendo in sintonia con le comunità locali. Vogliamo consolidarci attraverso la copertura capillare di un territorio che per diverse vicissitudini non è stato possibile presidiare in passato, confermando il nostro impegno anche con questo nuovo supermercato, lavorando seriamente per meritare la fiducia dei salentini. Siamo molto soddisfatti per aver salvaguardato il posto di lavoro dei collaboratori del punto vendita, garantendo a loro e alle loro famiglie un futuro più sicuro».

Tra i propositi di Despar Centro-Sud c’è quello di incrementare anche la rete franchising: ai 27 punti vendita affiliati nell’area salentina (14 in provincia di Lecce e 13 in provincia di Brindisi) si è di recente aggiunto un nuovo Eurospar a Galatone, nell’ottica di una espansione importante della rete.