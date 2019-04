Lecce, candidato sindaco Salvemini minacciato di morte su Fb

«Qualcuno ieri commentando un mio post ha scritto: 'Salvemini devi morire'. Ha ragione: prima o poi - spero molto poi - toccherà anche a me, come a tutti. Andiamo avanti. Buona giornata a tutti». Lo scrive su Facebook Carlo Salvemini, candidato sindaco di Lecce per la coalizione di centrosinistra. Salvemini è sindaco uscente del capoluogo salentino, incarico dal quale si è dimesso a causa della mancanza di una maggioranza, la cosiddetta 'anatra zoppa'

Il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha espresso solidarietà al candidato sindaco di Lecce per il centrosinistra, Carlo Salvemini, che su Facebook ha denunciato di essere stato minacciato di morte da un internauta che ha commentato un suo post. Salvemini ha replicato alle minacce ironizzando e scrivendo su Fb che «prima o poi - spero molto poi - toccherà anche a me, come a tutti».

«Carlo - ha scritto Decaro commentando il post di Salvemini - è vero, tutti dobbiamo morire. Ma per il bene tuo e della tua città, spero che questo momento arrivi il più tardi possibile. Un abbraccio forte da parte di un altro sindaco della Puglia, e soprattutto da un tuo amico».