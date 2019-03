Il Salento più povero: in 6.670 a reddito «0»

LECCE - Forti diseguaglianze tra i redditi percepiti in provincia di Lecce. È quanto emerege da uno studio condotto dall’Osservatorio economico di Davide Stasi, in collaborazione con l’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) - sezione di Lecce, sulla base delle dichiarazioni trasmesse nel corso del 2018 all’Agenzia delle entrate, attraverso i modelli 730 e Redditi (ex Unico).

A pagare gli effetti della recessione è soprattutto il ceto medio. Famiglie un tempo agiate, si trovano sempre più spesso a farsi i conti in tasca per non superare il tetto delle spese mensili. Così mettere da parte i risparmi diventa sempre più arduo.

Dall’analisi dei dati sui redditi sono evidenti gli squilibri sociali. In totale sono 520.053 i contribuenti della provincia di Lecce che assolvono al pagamento dell’Irpef, l’imposta sui redditi delle persone fisiche (contro i 515.122 dell’anno precedente e i 513.017 del 2016).

In particolare, sono 6.670 i contribuenti con un reddito imponibile minore o uguale a zero euro, grazie agli oneri deducibili e detraibili. Ci sono ben 216.936 contribuenti con un reddito imponibile da zero a 10mila; 87.538 contribuenti con un reddito imponibile da 10mila a 15mila; 117.099 contribuenti con un reddito imponibile da 15mila a 26mila; 70.939 contribuenti con un reddito imponibile da 26mila a 55mila; 5.621 contribuenti con un reddito imponibile da 55mila a 75mila; 4.020 contribuenti con un reddito imponibile da 75mila a 120mila; 1.364 contribuenti con un reddito imponibile superiore ai 120mila euro.

Guardando alla tipologia di reddito sono 252.517 i lavoratori dipendenti e assimilati (contro i 243.431 dell’anno prima). Il reddito medio è di 15.323 euro (contro i 15.554 euro dell’anno prima). L’ammontare complessivo dei redditi percepiti dai dipendenti è di tre miliardi 869 milioni.

I lavoratori dipendenti nella città di Lecce sono 30.995, con un reddito medio di 20.296 euro. Seguono quelli di Maglie (4.319 dipedenti), con un reddito medio di 18.592 euro; Sternatia (727), con un reddito medio di 18.063 euro; Cavallino (4.495), con un reddito medio di 18.058 euro; San Cesario (2.597), con un reddito medio di 17.690 euro; Calimera (2.242), con un reddito medio di 17.590 euro; Soleto (1.733), con un reddito medio di 17.498 euro; Zollino (642), con un reddito medio di 17.028 euro; Galatina (8.107), con un reddito medio di 16.793 euro; Tricase (5.592), con un reddito medio di 16.774 euro; Lequile (2.792), con un reddito medio di 16.658 euro; San Donato (1.840), con un reddito medio di 16.594 euro; Caprarica (745), con un reddito medio di 16.590 euro; Arnesano (1.284), con un reddito medio di 16.482 euro; Campi Salentina (3.093), con un reddito medio di 16.324 euro; Andrano (1.561), con un reddito medio di 16.274 euro; Nociglia (659), con un reddito medio di 16.203 euro; Castro (777), con un reddito medio di 16.004 euro; Novoli (2.108), con un reddito medio di 15.912 euro.