Ugento, no del Tar a una nuova discarica

Non sarà realizzata una nuova discarica nel comune di Ugento. Lo ha stabilito la seconda sezione del Tar di Lecce che, con sentenza pubblicata questa mattina, ha respinto il ricorso proposto dalla società Ugentocava Grandi Lavori, con sede ad Acquarica del Capo (Lecce), che intendeva realizzare un impianto di recupero e smaltimento di rifiuti speciali in località Casino Arto, con capacità annua di oltre 50.000 tonnellate. Si tratta di un sito su cui, negli anni passati era stata compiuta una attività estrattiva che aveva creato un buco di oltre 40 metri di profondità, che la società aveva proposto di colmare con i rifiuti.

Al progetto si era opposto il Comune di Ugento col sindaco Massimo Lecci, nonché la Provincia di Lecce i cui legali, avvocati Luigi e Pietro Quinto, hanno evidenziato come il progetto avrebbe compromesso la salvaguardia ambientale e paesaggistica di un’area di particolare pregio, già gravata da fenomeni di inquinamento accertati dalla magistratura, con riferimento alla vicina località Burgesi. Qui è in corso un’opera congiunta di monitoraggio e bonifica del territorio da parte della Regione Puglia e del Comune di Ugento, a seguito delle rivelazioni dell’imprenditore Gianluigi Rosafio secondo cui, in passato, sarebbero stati smaltiti illecitamente fusti di Pcb nella vecchia discarica gestita dalla Monteco