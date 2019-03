Xylella a Lecce, i no Tap manifestano contro Lezzi: «Lei ci tradì, evviva Marco Poti»

LECCE - «La Lezzi ci tradì, evviva Marco Poti». È con questo slogan che una delegazione di attivisti No Tap sta manifestando davanti l’ingresso della Prefettura a Lecce dove la ministra Barbara Lezzi partecipa ad un incontro convocato sull'emergenza xylella con i sindaci del Salento, le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e una rappresentanza del mondo imprenditoriale olivicolo. La ministra è entrata nel palazzo da un ingresso secondario non presidiato dai contestatori. Per motivi di sicurezza è stato chiuso l'ingresso della Villa Comunale di fronte alla Prefettura.